Глава Кабардино-Балкарии провел расширенное совещание с руководством Правительства республики и главами муниципальных районов и городских округов. Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего социально-экономического развития Кабардино-Балкарии — 2018.01.25





По итогам 2017 года, сказал руководитель региона, республика в целом достигла прогнозных значений, отмечена положительная динамика основных макроэкономических показателей. Наступивший год, по определению Главы КБР, будет не менее напряженным. Приоритетной задачей названо достижение с начала текущего года целевых показателей майских Указов Президента России по увеличению заработной платы работникам социальной сферы, а также индексации заработной платы муниципальных служащих и категории лиц, чье денежное содержание привязано к минимальному размеру оплаты труда. На эти цели из бюджета выделено порядка миллиарда рублей. В целях поддержки семьи, материнства и детства в республике, исходя из установленной величины прожиточного минимума, выплаты на первого и второго ребенка доведены почти до 13 тысяч рублей. Поставлены задачи по упорядочению арендных отношений. Правительству КБР даны поручения к 1 марта подготовить и внести соответствующие предложения. На совещании указано на недопустимость сбоев с выплатой заработной платы в коммерческом секторе экономики. В качестве примера приведена ситуация на «Кавказкабеле», где по вине собственника допущена внушительная задолженность перед работниками этого предприятия. «Таких вещей быть не должно. Власти обязаны защищать и оберегать интересы граждан, независимо от формы собственности учреждений, где они работают»,- сказал Коков. Одним из основных направлений названо совершенствование работы с обращениями граждан, внимательное и заинтересованное отношение к проблемам людей, их нуждам и заботам, качественное и своевременное реагирование. Серьезной проблемой остается погашение задолженности за энергоносители. Некоторые позитивные сдвиги в этом сегменте не обеспечивают главного- оплаты в полном объеме за потребленные энергоресурсы, прежде всего за газ. В 2017 году укреплялась материально-технической база социальной сферы. Сданы в эксплуатацию новые образовательные и медицинские центры, Дома культуры. «Необходимо, чтобы они заработали в полную силу и с максимальной эффективностью»,- заявил Глава КБР. В текущем году продолжится реализация одновременно нескольких федеральных проектов в рамках создания комфортной городской среды, ремонт и реконструкция дорог, Домов культуры, благоустройство населенных пунктов, создание эффективной системы санитарной очистки, утилизации и переработки твердых бытовых отходов. В селении Нартан начнется строительство нового досугового центра. В связи с предстоящими выборами Президента страны главам муниципальных образований предложено обеспечить их проведение на высоком организационном уровне, создать, в строгом соответствии с избирательным законодательством, все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан.