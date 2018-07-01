Глава Кабардино-Балкарии посетил Северную Осетию с дружественным визитом — 2018.07.26





Юрий Коков и Вячеслав Битаров обсудили вопросы дальнейшего развития добрососедских отношений между двумя регионами. Программа пребывания началась с посещения мемориального комплекса «Город Ангелов», возложения цветов к «Древу Скорби» и монументу сотрудникам спецподразделений, погибших при освобождении заложников в первой школе Беслана в сентябре 2004 года. Жертвами вооруженного нападения стали 334 человека, из них 186 дети. В этот же день во Владикавказе состоялась двусторонняя встреча. Главные темы — дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализация совместных инвестиционных проектов, расширение деловых контактов между субъектами предпринимательской деятельности, укрепление взаимодействия в гуманитарной, культурной, образовательной сферах. Основой сотрудничества, отметил Юрий Коков, всегда были и остаются традиционно братские отношения народов Республики Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарии. Юрий Коков остановился у Стены Славы Дома Правительства, где высечены имена выдающихся представителей Северной Осетии — Героев СССР, Социалистического труда, полных кавалеров Ордена Славы, Героев России, Героев труда.

Достигнута договоренность о создании рабочей группы по дальнейшему расширению социально-экономического сотрудничества. С 2019 года в Северной Осетии будут проводиться дни культуры Кабардино-Балкария, а в КБР – дни осетинской культуры. Руководители двух регионов посетили Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им.В.И.Абаева, Национальный музей. Это не первая встреча глав двух республик. В ноябре 2017-го Вячеслав Битаров посетил с рабочим визитом Кабардино-Балкарию.