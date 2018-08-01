Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поздравил всех строителей республики с их профессиональным праздником — 2018.08.13





Ваша профессия во все времена пользовалась почетом и уважением. Именно стараниями и упорным трудом строителей возводятся новые объекты промышленности, социальной и транспортной инфраструктуры, создаются комфортные условия жизни людей. Особые слова признательности ветеранам отрасли, передающим молодому поколению свой богатый профессиональный опыт. Желаю Вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в реализации смелых созидательных планов во благо родной Кабардино-Балкарии, говорится в поздравлении Главы республики.