Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков посетил учреждения среднего профессионального образования в Урванском районе и городском округе Нальчик — 2018.05.17





Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж имени Башира Хандохова в селении Старый Черек открыт в 1954 году. В его составе филиал в Майском и Центр интегрированного аграрного образования, созданный совместно с Государственным аграрным университетом имени Валерия Кокова. В колледже готовят сварщиков, трактористов, автомехаников, электромонтёров, поваров, кондитеров, портных, парикмахеров, экономистов, бухгалтеров АПК. В настоящее время обучение проходят 800 студентов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Колледж принимает активное участие в движениях «WorldskillsRussia», «Абилимпикс», реализуемом с 2016 года проекте «Рабочие кадры для передовых технологий». Следующим пунктом рабочей поездки стал Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» в Нальчике. Он располагает филиалом в Чегеме и структурным подразделением в Кашхатау. Более тысячи учащихся сегодня осваивают профессии по 16 направлениям. Для этого оборудованы учебные кабинеты, лаборатории, мастерские. Есть спортивный зал и столовая. Минобрнауки даны поручения в срок до 1 июня обеспечить участие средне-специальных учебных заведений республики в федеральном конкурсе по предоставлению грантов и субсидий на обновление профессиональных образовательных учреждений.