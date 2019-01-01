ГИБДД подсчитало количество нарушений на автодорогах республики за неделю — 2019.01.21



Выявляли их с помощью автоматизированной системы фото и видео фиксации. И результаты, по оценке правоохранителей, неутешительные. Почти 14 с половиной тысяч постановлений только за одну минувшую неделю. Общая сумма штрафов составила 9 миллионов рублей. Госавтоинспекторы призывают оплатить их в срок – это 60 дней. В случае же уклонения, на нарушителя будет заведено исполнительное производство. И уже тогда штраф придется либо оплатить в двукратном размере, либо провести на обязательных работах до 50 часов.