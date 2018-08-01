Газоснабжение в двух муниципалитетах, которые 30 июля пострадали от ливня, града и ураганного ветра, полностью восстановлено. — 2018.08.01



Эту информацию нам подтвердили в газораспределительной компании.

Аварийно-восстановительные работы в Зольском районе полностью завершены, рассказали в администрации муниципалитета. Газ и свет жители уже получают в полном объеме. В Прохладненском районе поставки газа удалось нормализовать, а вот над электроснабжением специалисты еще работают, и пока действует временная схема. Завершить восстановление планируют сегодня вечером, сообщили представители администрации Прохладненского района.