Газификация новой улицы, открытие автомобильного переезда и ряд других актуальных вопросов жители республики озвучили сегодня в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». — 2019.01.31

Депутат Госдумы Ирина Марьяш рассмотрела 8 обращений. Среди них – проблемы развития инфраструктуры муниципальных образований, вопросы улучшения жилищных условий граждан, незаконное строительство во дворе одного из жилых домов и просьба оказать содействие в лечении. Нальчанин -Хазретали Карданов обратился от имени жителей двух микрорайонов города – Александровки и Искож – с просьбой восстановить автомобильный переезд от улицы Ашурова до Суворова. На этой неделе Ирина Марьяш также провела прием граждан и в отдаленных населенных пунктах республики – станице Александровской и селении Ташлы-Тала.

«Для подготовки ответов по всем проблемам будут направлены соответствующие запросы», — сообщила депутат Госдумы, комментируя итоги приема.