Фильм «Мальчик русский» Александра Золотухина будет представлен на 69-м кинофестивале в Берлине. — 2019.01.18

Режиссёр картины — выпускник творческой мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском госуниверситете.

Это история о простом деревенском парне, который ушел добровольцем на Первую Мировую, в первом же бою потерял зрение, но продолжил службу «слухачом» — «прослушивал небо» через громадный акустический растрУб, чтобы обнаружить вражеские аэропланы. Сценарий молодой режиссер написал сам, еще во время обучения. Александр Сокуров выступил в качестве худрука проекта. Ну, а снималась картина на киностудии «Ленфильм». Премьера намечена на 9 февраля.

Напомню, это уже четвертый совместный проект Фонда Александра Сокурова и «Ленфильма». До этого были «Теснота» Кантемира Балагова, «Софичка» Киры Коваленко и «Глубокие реки» Владимира Битокова.