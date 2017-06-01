Фильм нальчанина Кантемира Балагова «Теснота» выйдет в широкий прокат по стране уже через месяц – 27-го июля, сообщает «Российская газета» — 2017.06.27





Картина была отмечена в Каннах наградой ФИПРЕССИ, двумя призами «Кинотавра» (в том числе — за лучший дебют) и Гран-при фестиваля авторского кино «Зеркало». Пока шли киносмотры, вопрос о прокате картины активно обсуждался. Велись переговоры, но дистрибьютера не было. И вот совсем недавно стало известно, что прокатчик, наконец, найден, и уже в конце июля широкая российская аудитория сможет увидеть фильм ученика Александра Сокурова. Действие «Тесноты», напомню, разворачивается в Нальчике в конце 90-х годов прошлого века. В фильме рассказывается история местной еврейской семьи, из которой похитили молодого человека и его невесту. «Сумма выкупа так велика, что семья вынуждена не только продать бизнес, но и обратиться за помощью к соплеменникам», — говорится в аннотации. Как пишет «Российская газета», с международным прокатом картины дела сейчас обстоят неплохо: фильм пользуется спросом.