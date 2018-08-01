Федеральный Минстрой разработал постоянно действующий механизм расселения граждан из аварийного жилья — 2018.08.15





Новые правила будут применяться к домам, признанным аварийными после первого января 12-го года. Законопроект об изменениях в Жилищный кодекс предусматривает ведение регионального общедоступного реестра аварийных домов. А владельцам подобных квартир может быть предоставлено в собственность по договору мены другое жилье. Также предусмотрен выкуп помещения с одновременной выдачей субсидии на приобретение нового. Гражданам, получившим крышу над головой по договору социального найма, должны быть выделены другие «квадратные метры». По оценкам экспертов, наиболее интересным нововведением является предложенная возможность реконструкции, сноса и строительства дома собственниками. На период проведения таких работ людям должны предоставить жилье из манёвренного фонда. Воспользоваться господдержкой можно только один раз, чтобы исключить в будущем случаи прописки у родственников для получения квартиры при расселении или даже целенаправленной покупки жилья в аварийном доме.