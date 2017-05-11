Федеральный Минстрой обновил среднюю рыночную стоимость социального жилья по стране на второй квартал этого года — 2017.05.11


Кабардино-Балкария оказалась примерно в середине списка российских регионов. Цена квадратного метра жилья в нашей республике осталась прежней — 28 тысяч 381 рубль, хотя в целом по Северному Кавказу показатели немного выросли. В Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне жилье дороже, чем в Кабардино-Балкарии. «Лидером» по-прежнему остается Москва: здесь установлена сумма 90 тысяч 400 рублей за метр. А вот самое дешевое жилье строят в Калмыкии — там за «квадрат» берут 25 тысяч 300 рублей. Среднюю стоимость применяют для расчета социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан и для начисления субсидий молодым семьям.

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