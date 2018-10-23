Ежегодно возрастает количество людей, страдающих аллергическими заболеваниями, констатируют в Кабардино-Балкарском профильном медцентре. — 2018.10.23

На сегодня здесь зарегистрировано более 80 тысяч пациентов, из них семь тысяч – дети.

По данным врачей, распространены такие заболевания как бронхиальная астма, дерматиты, крапивница, а также лекарственная аллергия. Она может сопровождаться тяжелыми проявлениями в виде анафилактического шока, который представляет угрозу для жизни. Развитие болезни связывают с неблагоприятными экологическими условиями, с употреблением нездоровой пищи, распространением генномодифицированных продуктов. По словам врачей, предрасположенность к аллергии у современного человека есть уже с рождения.

В Центре аллергологии жители республики смогут пройти бесплатное обследование. Акцию проводят в ноябре – после сезона цветения. Приглашают пациентов в возрасте от пяти до 60-ти лет. С собой нужно взять страховой медицинский полис.