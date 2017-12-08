Единороссы Кабардино-Балкарии сегодня подвели итоги работы за год — 2017.12.08





Численность членов партии в республике — более 46 тысяч. Их интересы на конференции представляли 250 делегатов. В работе заседания участвовали депутат Госдумы Заур Геккиев и руководитель Администрации Главы республики Мухамед Кодзоков. За отчетный период фракция единороссов в парламенте Кабардино-Балкарии разработала больше 60 законопроектов, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Афашагов. В течение года в Общественную приемную председателя партии обратились около 800 жителей республики. Примерно половина заявлений получила положительное решение, другая часть — на стадии завершения. По словам Афашагова, особое внимание уделялось реализации крупных партийных проектов: благоустроены десятки дворовых территорий и две площади в столице республики, в городах Кабардино-Балкарии открыто четыре парка, достраиваются 10 сельских Домов культуры. Единороссы активно участвуют в общественной жизни: опекают детские интернаты и дома престарелых, поддерживают талантливую молодежь – учреждено свыше сорока стипендий. Большую активность проявляют единороссы республики и при принятии главного финансового документа страны. Также по инициативе «Единой России» в федеральном бюджете на 18-й год предусмотрено по 20 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства и увеличение минимального размера оплаты труда. На конференции вручили удостоверения новым членам партии, провели ротацию состава регионального политсовета и избрали делегатов на 17-й всероссийский съезд «Единой России», который пройдет в конце декабря в Москве.