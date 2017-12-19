Эльбрусские спасатели – вновь лучшие на Северном Кавказе — 2017.12.19





Об этом стало известно на итоговом совещании в Южном региональном центре МЧС, сообщили в пресс-службе республиканского «чрезвычайного ведомства». В Ростовской области награждали победителей всероссийского фестиваля «Созвездие мужества», а также сотрудников, чья работа была признана наиболее эффективной в 2017-м. В номинации «Лучшее поисково-спасательное формирование СКФО» первое место занял Эльбрусский высокогорный спасотряд. Награду вручили начальнику подразделения Абдуллаху Гулиеву. Было отмечено, что в нынешнем году его подчиненные провели больше 170-ти операций, в результате которых спасены жизни 125 человек.