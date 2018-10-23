Дзюдоист из Кабардино-Балкарии Беслан Мудранов возглавит сборную России на престижном международном турнире «Большого шлема» в Обьединенных Арабских Эмиратах, — сообщает информагентство «Весь спорт». — 2018.10.23

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Бразилии мастер татами из Баксана завоевал первое «золото» для сборной России.

Тренерский штаб сборной страны по дзюдо озвучил состав команды, которая будет защищать спортивную честь России в Абу-Даби 27-29 октября. Дружину из 14 дзюдоистов и 13 дзюдоисток возглавит олимпийский чемпион Беслан Мудранов. Он будет бороться в весовой категории до 60 кг. Тренеры отмечают хорошую форму спортсмена и, надеются, что он сможет показать в Эмиратах зрелищную борьбу. В составе сборной на татами выйдет еще один наш дзюдоист, чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы, обладатель нескольких Гран-при Казбек Занкишиев, весовая категория до 100 кг.