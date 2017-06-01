Дым из-под колес… Федерация автомотоспорта Кабардино-Балкарии набирает команду автогонщиков — 2017.06.08





Участвовать потенциальные пилоты будут в двух дисциплинах: «дрэг» — спринтерский заезд по прямой — и «дрифт» — это преодоление поворотов в управляемом заносе. К кандидатам есть ряд требований, среди которых знание правил поведения на гоночном треке и понимание различных сигналов судей. Желающие могут отправить свои заявки до 29-го июня на электронную почту. Адрес вы видите на экране. В письме необходимо указать данные о себе, в том числе опыт участия в соревнованиях и достижения в автоспорте.