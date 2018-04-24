Дворик одного из детсадов в селении Нартан превратили в сказочную площадку. По своей оригинальности проект может легко посоревноваться с дизайнерским — 2018.04.27





«Винни пух», «Мальвина», «Улыбка» … Теперь здесь красуются яркие беседки, симпатичные лавочки и скульптуры. Сделано все это из самых простых и доступных материалов: пластиковых бутылок, старых покрышек и жестяной посуды. Авторы произведений – воспитатели и родители детского сада при второй Нартановской школе. Жители села уже говорят, детские дворики стали украшением не только для этого образовательного учреждения, но и для всего Нартана.