Два «золота» за один день завоевали на первенстве Европы спортсмены юношеской сборной России по тхэквондо – представители Кабардино-Балкарии Идар Багов и Милана Бекулова. — 2018.11.30

Соревнования сейчас проходят в испанской Валенсии.

Участие принимают команды из 47 стран. В составе нашей сборной — 4 бойца из КБР. В шаге от медали остался Астемир Начоев. А вот победы Багова и Бекуловой были безоговорочными. Спортсменов к турниру подготовили Амир Ахметов, Индрис Тикаев и Когондоко Ялдар. Уже завтра на ковёр выйдет ещё один наш представитель Андемиркан Жиляев.