Доступность медицинской помощи на селе обсуждали сегодня депутаты парламента — 2018.05.16





Профильный комитет провел круглый стол, в котором участвовали представители министерства здравоохранения, Территориального фонда ОМС, руководители больниц и медцентров республики. В сельской местности живет без малого половина населения региона, отметила спикер парламента Татьяна Егорова, подчеркивая важность темы. За последние несколько лет на местах построено 55 медицинских объектов, муниципалитеты получили 18 новых карет «скорой». Благодаря тому, что ФАПы присоединили к центральным районным больницам, жителям сел помощь может быть оказана на трех уровнях – начиная с первичного осмотра в медпункте и заканчивая полноценным лечением в стационаре. Марат Хубиев также отметил, что есть потребность в капитальном ремонте учреждений здравоохранения в муниципалитетах, требует усиления кадровый потенциал – на местах нужен ряд узких специалистов… Рекомендации, выработанные участниками круглого стола, будут доработаны и направлены в органы исполнительной власти.