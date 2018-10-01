«Доступная среда» должна стать еще доступнее. — 2018.10.25

Сегодня ведущие печатные издания страны сообщили о том, что в 19-ом году финансирование этой программы увеличится на три миллиарда рублей.

Речь, в частности, идет о содействии инвалидам в трудо_устройстве, оздоровительных мероприятиях и спорте. Напомню, «Доступная среда» работает с 2015-го года и за время ее действия практика показала, что набор реабилитационных услуг и их объем в разных регионах значительно отличаются. Эту ситуацию попытаются выровнять, в том числе и за счет со_финансирования субъектов. Для реализации программы в следующем году потребуется более пятидесяти_трёх миллиардов рублей.