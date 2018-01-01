Дорожные службы Кабардино-Балкарии переведены в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом Гидрометцентра. — 2018.11.22

Сегодня и в ближайшие дни в Кабардино-Балкарии будет туманно и ветрено. Возможен гололед.

Управление автомобильных дорог мобилизовало пятьдесятодну единицу техники. Машины полностью готовы к ликвидации последствий непогоды на республиканских и федеральных трассах. В случае необходимости их обработка противогололёдными материалами будет обеспечена в кратчайшие сроки. На сложных участках уже организовано дежурство эвакуационной техники. Дорожники советуют заранее подготовить свой автомобиль к зиме, а также соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и избегать резкого торможения.