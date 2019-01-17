Дороги в Нальчике станут безопаснее. — 2019.01.17

В столице республики в этом году установят новые светофоры: 31 — для пешеходов и 35 – для автомобилей. Кроме того, появится более 500 дорожных знаков.

На эти цели власти выделяют больше 13-ти млн рублей. Сюда также входит обслуживание и ремонт светофоров, нанесение разметки и установка пешеходных ограждений. Тем временем на дорогах республики идёт проверка безопасности пассажирских перевозок. Сегодня автоинспекторы выходят в очередной рейд: на контроле — автобусы и маршрутные такси. К активности в ГИБДД призывают и население, просят свидетелей нарушений информировать о них правоохранительные органы.