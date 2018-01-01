Дороги будут расчищать… Росавтодор мобилизовал больше 300 единиц спецтехники, чтобы по федеральным трассам на Северном Кавказе можно было ездить без препятствий — 2018.01.10



Связаны такие меры с ухудшением погодных условий: в округе возможны дожди и снегопады, говорят синоптики. А потому на трассы вышли полторы сотни комбинированных дорожных машин, десятки автогрейдеров, экскаваторов и погрузчиков, а также тракторы со снегоочистительным оборудованием… Водителям рекомендовано неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и особенно скоростной режим.