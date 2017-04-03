Долгожданная победа! «Спартак-Нальчик» с минимальным счетом обыграл нижнекамский «Нефтехимик» — 2017.04.03





Единственный гол в матче был забит на 72-ой минуте. Нижнекамцы в своей штрафной сфолили на Альберте Богатыреве и судья уверенно указал на «точку». По воротам соперника пробил Аслан Дашаев. Эта победа позволила нальчикскому «Спартаку» выбраться из зоны вылета, однако идущую по пятам «Сибирь» южане опережают лишь по разнице забитых мячей. Следующий свой матч «красно-белые» проведут также в гостях. Очередным соперником станет «Луч-Энергия» из Владивостока. Игра пройдет в ближайшую субботу в 7 часов утра по московскому времени.