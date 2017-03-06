Документальные фильмы об истории и выдающихся личностях России покажут в Нальчике. Сняты они по заказу министерства культуры страны — 2017.03.06





Нальчанам представят картины «Неизвестный Лермонтов», «Мифы о Кавказе» и «Легенда крепости ОсовЕц». Открытый показ состоится в Северо-Кавказком институте искусств 14 марта. Помимо этого, здесь же представители Национального фонда поддержки правообладателей расскажут о реализуемых благотворительных программах. Институту искусств и Национальному музею в дар будут переданы музыкальные и литературные CD-коллекции, изданные при поддержке Фонда, информирует пресс-служба организации.