Документальные фильмы об истории и выдающихся личностях России покажут в Нальчике. Сняты они по заказу министерства культуры страны — 2017.03.06


Нальчанам представят картины «Неизвестный Лермонтов», «Мифы о Кавказе» и «Легенда крепости ОсовЕц». Открытый показ состоится в Северо-Кавказком институте искусств 14 марта. Помимо этого, здесь же представители Национального фонда поддержки правообладателей расскажут о реализуемых благотворительных программах. Институту искусств и Национальному музею в дар будут переданы музыкальные и литературные CD-коллекции, изданные при поддержке Фонда, информирует пресс-служба организации.

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.06 18:33

— Терешковэ Валентинэ и юбилеемк1э К1уэк1уэ Юрий ехъуэхъуащ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.06 18:31

— Юрий Коков Валентина Терешкованы алгъышлагъанды.

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Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.06 18:29

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков поздравил Валентину Владимировну Терешкову с юбилеем.

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