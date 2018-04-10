До конца месяца на части автомобильных дорог в Кабардино-Балкарии прекращено движение. Временный запрет коснулся региональных участков в семи районах республики — 2018.04.10





Как сообщает Минстрой КБР, в большей степени эта мера затронула Эльбрусский, Черекский и Зольский: в каждом из них закрыто свыше 100 километров дорог. Нельзя будет воспользоваться и некоторыми путями между населенными пунктами Баксанского, Чегемского, Лескенского районов и городского округа Нальчик. В перечень, в частности, входят маршруты «Кисловодск-Долина Нарзанов — Джилы Су-Эльбрус», отрезки «Верхняя Жемтала — Ташлы-Тала», «Безенги-Булунгу», «Белая Речка — Нижний Чегем», «Кенделен — Западный Кинжал», «Тырныауз-Жилы-Суу». Всего в списке временных ограничений около сорока направлений.