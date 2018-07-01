На улице Шарданова (Калюжного) продолжается реконструкция автотрассы. — 2018.07.30





Сегодня прокладывают стоковую ливневую канализацию на примыкающей Головко.

В связи с этим на участке вплоть до Матросова приостановлено движение всех видов транспорта. Одновременно на Шарданова совершенствуют новую кольцевую развязку: укладывают тротуарную плитку и обустраивают пешеходные дорожки. (2) В Нальчике временно нельзя проехать и по Кирова – на участке между Ахохова и Эльбрусской. Как сообщили в мэрии, здесь приведут асфальт в нормативное состояние и заменят бордюры. (3) Продолжается и строительство магистрали на месте 20-го ходового пути. Сейчас идет подготовка к формированию дорожного покрытия, на отдельных участках уже установлены осветительные приборы. (4) А вот по улице Ногмова — от Ленина до Шогенцукова — движение из одностороннего сегодня превратилось в двустороннее. Изменение это тестовое: специалисты планируют оценить все плюсы и минусы такой схемы. Продлится оно до восьмого сентября.