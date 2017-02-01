До 70-ти процентов жителей России страдают от недостатка йода в организме — 2017.02.10





Такие данные приводят в Эндокринологическом научном центре федерального Минздрава. Кабардино-Балкария входит в число регионов с повышенным йододефицитом. Специалисты связывают это с географическим расположением и климатическими условиями. В группе повышенного риска — беременные женщины, дети и пожилые люди. Если вовремя не заняться устранением проблемы, это может привести к заболеваниям щитовидной железы и отставании в развитии у ребенка, говорят врачи. Роспотребнадзор собирается обязать производителей обогащать продукты йодом, а также другими элементами. Список товаров сейчас составляют, сообщает сайт ведомства. В перечень «обязательных» уже попала поваренная соль.