Для подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию заслуженной артистки РСФСР Сони Шериевой, правительством республики образован оргкомитет. — 2019.02.01

Документ размещен на сайте Кабинета министров КБР.

Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства КБР Мурат Карданов. С именем яркой представительницы многонациональной культуры Кабардино-Балкарии Сони Шериевой связана история не только ансамбля «Кабардинка», но и искусства танца в республике. Отточенная хореография, плавность и необычайная грация, снискали артистке всесоюзную славу. Ее исполнением национальной кафы восхищались известные хореографы и артисты балета, а сам танец Галина Уланова назвала «кабардинским полонезом». В 1957 году Шериева приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, где представляла свою республику и завоевала золотую и серебряную медали. А ее античная красота вдохновила скульпторов Самуила Махтина и Матвея Листопадова на создание памятника супруге Ивана Грозного княжне Марии Темрюковне, установленного в честь 400-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России.