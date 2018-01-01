Диспансеризация по новым правилам… В этом году массовое медобследование станет более адресным и позволит эффективнее выявлять тяжелые заболевания на начальном этапе, считают в Минздраве России, где и подготовили обновленный регламент — 2018.01.11


На бесплатную диспансеризацию имеют право работающие и неработающие граждане начиная с 18 лет. Приглашают их на проверку здоровья по годам рождения. Большинство исследований проводят раз в трехлетку, но есть и те, которые намерены организовывать чаще: например, для раннего выявления онкологических заболеваний осмотр женщин запланирован с периодичностью раз в два года. Не пропустить поход к врачу теперь легко: страховым компаниям поручено информировать граждан определенных возрастов о том, что необходимо попасть в поликлинику. Медучреждения, в свою очередь, должны постараться организовать прием так, чтобы человек потратил на диспансеризацию минимум времени.

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— Курп лъагап1эхэм деж нэмыцэ зэпхъуак1уэхэр къызэрагъэувы1ауэ щытар нобэ ягъэлъэп1ащ.

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— Элбрус курортда тарифле учуз боллукъдула.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.01.11 18:25

— Количество туристов, посетивших Приэльбрусье в минувшие праздники, увеличилось на 14%.

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