Диспансеризация по новым правилам… В этом году массовое медобследование станет более адресным и позволит эффективнее выявлять тяжелые заболевания на начальном этапе, считают в Минздраве России, где и подготовили обновленный регламент — 2018.01.11





На бесплатную диспансеризацию имеют право работающие и неработающие граждане начиная с 18 лет. Приглашают их на проверку здоровья по годам рождения. Большинство исследований проводят раз в трехлетку, но есть и те, которые намерены организовывать чаще: например, для раннего выявления онкологических заболеваний осмотр женщин запланирован с периодичностью раз в два года. Не пропустить поход к врачу теперь легко: страховым компаниям поручено информировать граждан определенных возрастов о том, что необходимо попасть в поликлинику. Медучреждения, в свою очередь, должны постараться организовать прием так, чтобы человек потратил на диспансеризацию минимум времени.