Дипломированные специалисты. Сегодня в КБГУ вручили дипломы будущим работникам здравоохранения — студентам медицинского факультета — 2017.06.23





В начале церемонии все выпускники принесли торжественную клятву врача Российской Федерации. Сегодня их пришли поддержать родные друзья и преподаватели. В зале — море цветов, улыбки и одновременно слезы на глазах. Прощаться с родным факультетом, где столько пройдено, где получены базовые знания, не так уж и просто. Преподаватели напутствуют уже бывших студентов и в перспективе — своих будущих коллег. В этом году медицинский факультет КБГУ окончили более 100 человек, одиннадцать — с отличием. В числе выпускников также иностранцы и жители соседних регионов.