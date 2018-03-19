Девяносто одна целая, семь десятых процента. Такова в Кабардино-Балкарии явка избирателей на выборах президента России — 2018.03.19





В главном событии года приняли участие четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят жителей республики. Эти данные озвучили сегодня в Избирательной комиссии региона.

Как заявил председатель Избиркома Вячеслав Гешев, по результатам обработки ста процентов бюллетеней лидирующее место занял Владимир Путин. За него свой голос Отдали четыреста пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят граждан – это девяносто три целых, тридцать восемь сотых процента. У кандидата от КПРФ Павла Грудинина четыре целых, пятнадцать сотых процента голосов. Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский получил одну целую, три десятых процента, кандидат от «Партии роста» Борис Титов – ноль целых, тридцать четыре сотых процента. У Сергея Бабурина — четверть процента голосов. На одну сотую меньше — у кандидатов от «Коммунистов России» Максима Сурайника и «Яблока» Григория Явлинского. Представитель «Гражданской инициативы» Ксения Собчак набрала ноль целых, двадцать три сотых процента. По данным Избиркома, за ходом выборов в Кабардино-Балкарии следили более семисот представителей кандидатов в президенты. Впервые в республику были направлены наблюдатели от Общественной палаты России.

Протокол об итогах голосования на территории Кабардино-Балкарии подписали сегодня утром. Председатель Избирательной комиссии Вячеслав Гешев поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении выборов.