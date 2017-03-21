. «Дети солнца» — праздник по таким названием организовали сегодня в республиканском Фонде культуры — 2017.03.21





Посвятили его Всемирному дню людей с синдромом Дауна, который ежегодно отмечается 21-го марта. Были приглашены более 50-ти «особенных» детей из Баксанского, Черекского, Зольского, Чегемского районов и Нальчика. Концертную программу подготовили специалисты городского Центра труда, занятости и социальной защиты. После завершения праздника для «солнечных детей» им вручили подарки на память.