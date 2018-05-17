Депутаты республиканского парламента посетили детскую художественную школу в Нальчике — 2018.05.17





Здесь провели выездное заседание Комитета по образованию, науке и молодежной политике. Парламентариям показали, где и как занимаются дети, рассказали об истории учебного заведения. На встрече отметили, что дополнительному образованию в последние годы уделяют повышенное внимание. В целом по республике в различных кружках занимаются свыше 60 процентов школьников. Многие школы искусств работают на базе общеобразовательных и напрямую зависят от расписания уроков, отметили на встрече. Потому есть необходимость выделить им отдельные помещения. Депутаты приняли решение рассмотреть поднятые вопросы совместно с исполнительными органами власти в числе первоочередных.