Депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев провел очередной прием граждан. Обратиться к народному избраннику имели возможность жители Нальчика — 2017.06.29





Вера Дружинина вынуждена восстанавливать квартиру после пожара. Возгорание произошло в соседнем жилище. К парламентарию обратилась за содействием в организации ремонтных работ. Геккиев обещал помочь в ближайшее время. Среди тем, поднятых во время приема, — начисление пенсий, выделение земельных участков, благоустройство дворов. На этот раз были рассмотрены обращения семи человек. С момента предыдущего приема граждан прошел ровно месяц, и все проблемы, озвученные на той встрече, уже решены, сообщил Геккиев, в том числе приобрели корову для многодетной матери из города Терека.