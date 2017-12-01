День открытых дверей провели в Анзорее в отделении медицинской реабилитации Межрайонной многопрофильной больницы — 2017.12.01 17:02





В этом стационарном отделении помогают пациентам, которые перенесли инсульт либо получили черепно-мозговую травму. Здесь проходят реабилитацию после удаления грыж, операций на суставах и конечностях. В День открытых дверей с посетителями из близлежащих сел работали физиотерапевты, врачи ЛФК и три невролога. Для желающих организовали экскурсию по отделению: показали оборудование, помогающее восстановиться после тяжелых недугов, рассказали о методах профилактики, способных предотвратить развитие острых сосудистых заболеваний, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом.