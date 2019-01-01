Демократичная цена, державшаяся на протяжении многих лет, осталась в прошлом — 2019.01.24





Очередное повышение тарифов на общественный транспорт перевозчики республики связывают не только с ростом цен на топливо, но и с другими факторами. Так, в Нальчике проезд на маршрутных такси «Двойка, «Девятка», и «19-й» за последние четыре месяца подорожал уже второй раз. Днём он составляет 20 рублей, а после восьми вечера — на пять рублей больше. Правила сейчас диктуют предприниматели, которые владеют маршрутами. Согласно 220-му федеральному закону перевозчик, действующий на регулярных муниципальных маршрутах и выигравший тендер, имеет право повышать цену, если работает в сфере нерегулируемых тарифов. Компания постаралась учесть пожелание администрации Нальчика и подняла цену всего на два рубля, хотя эта надбавка не покрывает уровня инфляции. Как раньше, транспортным компаниям дотации не выделяют.