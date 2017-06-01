Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала седьмую победу подряд в этом сезоне — 2017.06.19





На этот раз она стала лучшей на этапе «Бриллиантовой лиги» в шведском Стокгольме. Наша прыгунья взяла высоту в 2 метра. На втором месте польская спортсменка Камила ЛицвИнко с результатом метр 97 сантиметров, третье – у Софи Скуг из Швеции. Уже в ранге победительницы Ласицкене пыталась побить свой личный рекорд 2,04, но трижды не смогла преодолеть 2,06. К слову, в своей карьере Мария выиграла уже восемь этапов «Бриллиантовой лиги». Больше только у Бланки Влашич из Хорватии. Ласицкене принадлежит лучший результат сезона в мире. Следующим международным стартом для лекгоатлетки станет этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 6 июля.