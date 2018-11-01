Чуть меньше двух недель остается до окончания первого этапа кадрового конкурса Кабардино-Балкарии «Новая высота». — 2018.11.08



Напомню, проект стартовал в регионе 1-го ноября. Это состязание для профессиональных, креативных и амбициозных людей, которые готовы плодотворно работать на благо региона. В Кабардино-Балкарии столь масштабный конкурс проводят впервые. Строительство, образование, ЖКХ, культура, социальная сфера — вот те отрасли, где могут быть востребованы финалисты. Требования к участникам на начальном этапе самые простые. Нужно зарегистрироваться на сайте «новая_высота_2018.рф», где указаны все правила и критерии отбора. В частности, стоит обратить внимание на написание эссе. Организаторы отмечают, что оно является своего рода визитной карточкой и здесь оценивается умение формулировать свои мысли. Вторым этапом будет тестирование, затем пройдет деловая игра. Уже к Новому году станут известны имена победителей конкурса.