Четырехэтажный жилой дом в Нальчике на улице Профсоюзной, 327, находясь на стадии завершения, попал в «черный список» незаконно возведенных объектов. — 2018.08.09

Городской суд принял решение о сносе здания, поскольку оно построено самовольно.

Семьи, вложившие деньги в квадратные метры, в один голос утверждают, что не знали о проблемах с разрешительными документами. Рамазан Маремкулов уже сделал ремонт в новой квартире и вскоре собирался переселяться туда вместе с супругой и двумя сыновьями. Рассказывает: «Новость о сносе была словно гром среди ясного неба». По его словам, сейчас застройщик на связь с участниками долевого строительства не выходит… Граждане, купившие жилье в этом 16-квартирном доме, намерены отстаивать свои права законными способами.

В администрации Нальчика сообщили, что неоднократно принимались меры по прекращению незаконного строительства. После того, как два года назад мэрия обратилась в городской суд, собственника обязали за свой счет снести самовольно возведенный объект. Но этого не произошло. Чтобы в дальнейшем избежать таких прецедентов, городские власти настоятельно рекомендует гражданам перед покупкой жилья в новых домах проверять наличие у застройщиков разрешительной документации.