Четверть участников кадрового конкурса “Новая высота” в Кабардино-Балкарии имеют два и более высших образования, сообщают организаторы на своем официальном сайте. — 2018.12.03

Напомним, желание принять участие в состязании выразили более 10 тыс. человек, из них на этап тестирования вышли около 3 тысяч.

По данным организаторов, заявки подали представители 28 регионов России, 93% — жители КБР. Отметим, что одной из задач конкурса является возвращение в республику профессиональных управленцев, которые покинули ее по разным причинам. Этап дистанционного тестирования завершился 29 ноября. Комиссия изучит ответы участников и определит тех, кто пройдет в заключительный этап. Результаты будут известны до 10 декабря», — говорится в сообщении. В финал пройдут порядка 300 человек, которые по результатам тестов и эссе будут допущены к очному туру. Его планируется провести с 19-го по 22 декабря.