Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) стала победительницей очередного этапа международных легкоатлетических состязаний «Бриллиантовая лига» — 2017.06.09





Проходил он в Риме, сообщает ТАСС. Россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте два метра ровно. Второе место заняла польская спортсменка, третье – украинская. После победного прыжка Мария попыталась взять «два – ноль пять», но безуспешно. Напомню, что ранее – на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском городе Юджине – Кучина показала результат «два метра три сантиметра». В это воскресенье она планирует выступить на турнире в Голландии, 13-го июня — в финском ТУрку, а 18-го числа спортсменка заявлена на этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. В июле прохладянка примет участие в нескольких российских турнирах, в том числе в Мемориале братьев Знаменских, Кубке и чемпионате страны. Кучина признана лучшей легкоатлеткой России по итогам майского голосования на сайте профильной спортивной федерации.