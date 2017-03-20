Человек с большой буквы. В первой общеобразовательной школе селения Псыгансу сегодня состоялось мероприятие памяти учителя и писателя Алёши Мизова — 2017.03.20





Он безвременно ушел из жизни три года назад. Мизову было 55 лет. Как отмечено на встрече, за свою жизнь он успел многое сделать. Он обучил военному делу сотни мальчишек. По образованию филолог, большую часть своего трудового пути проработал учителем ОБЖ, потому что очень хотел, чтобы ученики вырастали настоящими патриотами своей Родины. Алеша Мизов — отличник народного просвещения. В его копилке также множество наград от ДОСААФ и МЧС, вспоминали на встрече. Сегодня в Псыгансу приехали и бывшие сокурсники Мизова, среди которых заслуженные профессора. Памяти народного учителя посвятили также соревнования по кроссу, подтягиваниям и стрельбе из мелкокалиберной винтовки.