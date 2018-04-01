Центр «Возрождение» создан по инициативе Пятигорской и Черкесской епархии — 2018.04.25





Учреждение расположено на территории собора Рождества Христова в Благовещенке. На открытие приехали представители правительства Кабардино-Балкарии, администрации муниципалитета, духовенство. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил молебен и освятил новое здание. Наркомания, как заболевание, не выбирает людей по социальному уровню жизни или вероисповЕданию, отметил зампред правительства КБР Мурат Карданов. Это беда для любой семьи. И очень важно, что появляются центры, готовые помогать в работе по предупреждению этого порока. Феофилакт в свою очередь выразил благодарность руководству Кабардино-Балкарии за содействие в реализации проекта. Архиерейскими грамотами отметили тех, кто помогал возводить Центр.