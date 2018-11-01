Цель достигнута, условный противник уничтожен. В Приэльбрусье завершились учения военной авиации — 2018.11.12





Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Летчики применили ракетное и пушечное вооружение боевых вертолетов. Отработали посадку в условиях высокогорья, маневрирование в парах и применение авиационных средств поражения на предельно малых высотах и высотах, близких к практическому потолку авиа машин. Всего военные выполнили более ста пятидесяти вылетов. По оценкам экспертов, учения прошли успешно. Это позволило пилотам получить допуск на проведение различных элементов летной подготовки в условиях высокогорья – сообщает пресс-служба Южного военного округа.