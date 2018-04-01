Борис Паштов вновь стал руководителем регионального отделения КПРФ. В Нальчике прошла 28-я отчетно-выборная партийная конференция. В ее работе приняли участие представители центрального комитета, активисты организации, делегаты городских и районных подразделений — 2018.04.23





Открыли заседание своим приветствием пионеры. По давно сложившейся традиции, 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, более десятка человек получили партийные и комсомольские билеты. Лучшим коммунистам вручили награды. Итоги деятельности озвучил Первый секретарь комитета регионального отделения Борис Паштов. Сейчас численность коммунистов в республике – свыше трех тысяч человек. Более тысячи из них вступили в партию в последние годы. Треть из них – молодежь. Работу Комитета республиканского отделения КПРФ участники конференции признали удовлетворительной. Кроме того, решено уже сейчас начать подготовку к предстоящим в 19-м году парламентским выборам в Кабардино-Балкарии. Предложено использовать имеющий опыт работы с электоратом, более активно использовать современные технологии, социальные сети, предметно проводить работу с населением.