Борьба с пробками на дорогах… Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта предложили изменить время прибытия товарных составов на железнодорожную станцию «Нальчик» — 2018.11.16





Соответствующий запрос представители ОНФ уже направили в дирекцию Северо-Кавказской железной дороги – филиала «РЖД». Активисты провели специальные рейды на ж\д переездах, в ходе которых подтвердились причины жалоб жителей республики. Ежедневно, проходящие в часы пик, товарные составы создают на участке возле переездов автомобильные заторы. Чаще всего это происходит в то время, когда горожане едут на учебу, на работу или на обеденный перерыв.