Больше трёхсот квартир выдано сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за последние 4 года в Кабардино-Балкарии. — 2018.11.08

Жилье приобретается на вторичном рынке, но в большинстве случаев — в новостройках. В основном, речь идет об однокомнатных квартирах. Финансируется программа из федерального и республиканского бюджетов. За последние два года жильем обеспечены 160 льготников. Всего же в очереди сейчас стоит около полутора тысяч человек, из которых больше тысячи имеют право на незамедлительное получение жилых помещений.

По словам представителей профильного министерства, до конца этого года планируется выдать 139 квартир. По многим из них уже произведены акты приемки.