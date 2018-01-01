Более шести часов потребовалось огне борцам, чтобы ликвидировать крупный пожар в Тереке. В райцентре этой ночью горел магазин — 2018.01.23





Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного около трех часов. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили, что огнем уже было охвачено около пятисот квадратных метров. Пришлось даже вызывать подмогу из Майского и Лескенского районов. Возгорание удалось полностью ликвидировать в половине десятого утра. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС. Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются.