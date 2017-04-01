Более четырехсот опытных скайраннеров, альпинистов и горнолыжников, а также любителей активного отдыха примут участие в международном фестивале экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race — 2017.04.19





Традиционные соревнования в Кабардино-Балкарии в этом году начнутся 1 мая, сообщили в Минспорта республики. Заявки уже подали сильнейшие спортсмены России, ближнего и дальнего зарубежья. В программе фестиваля — гонки по ски-альпинизму на Кубки Победы и Приэльбрусья, первый этап Чемпионата России по скайраннингу, скоростное восхождение на Эльбрус, забег на снегоступах. Завершится фестиваль 8 мая.